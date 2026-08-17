Eurípides Flores, abogado de la SEP, presentó una denuncia ante la FGR por posibles irregularidades en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla.

De acuerdo con lo señalado, dichas irregularidades están relacionadas con el uso de armas, uniformes e insignias exclusivas de las Fuerzas Armadas.

Eurípides Flores puntualizó que la SEP ya había recibido señalamientos por parte de la ciudadanía contra la institución y que ahora la FGR deberá investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

Academia Militarizada Ignacio Zaragoza en la mira por antecedentes de maltrato

Con anterioridad, Eurípides Flores ya había confirmado que la academia contaba ya condenuncias por maltrato y humillaciones contra los estudiantes.

Desde entonces, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza también contaba con señalamientos por uso de indumentaria militar y réplicas de armas de fuego.

Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (Google Maps)

Por su parte, la SEP sostiene su postura en contra de las escuelas militarizadas en México.

La denuncia federal contra la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza llega a pocas semanas del caso por la muerte de Dafne Zapata en un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Desde entonces, la SEP señaló que el modelo educativo de las “escuelas militarizadas” atenta contra contra la integridad y derechos de los estudiantes.

Ahora la academia en Puebla deberá responder por su modelo educativo militarizado y por la investigación ministerial por el presunto uso de armas, uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas.

Eurípides Flores enfatizó que la FGR deberá proceder contra quienes resulten responsables.