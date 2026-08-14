Denuncian a Academia Militarizada Esparta por muerte de menor de 16 años

Un padre denunció a la Academia Militarizada Esparta, en Sayula, Jalisco, por la muerte de un joven de 16 años ocurrida en diciembre de 2025, cuando era alumno de la institución.

“Yo sólo pido que se regulen este tipo de escuelas, si no se van a regular, pues que se cierren, porque no se puede estar experimentando con los jóvenes. Uno recurre a estos lugares para darles un mejor futuro a los chicos. Entonces no es justo que por descuidos o por negligencia se llegue a esta situación”. Padre de familia

En su denuncia, el hombre alega que su hijo pudo haber sufrido maltratos, ya que, a pocos meses de haber ingresado, el joven perdió 13 kilos de forma repentina y casi no se comunicaba con la familia.

A finales de diciembre, la familia recibió la noticia de que el joven murió por un paro respiratorio durante una actividad en el Nevado de Colima, hecho que el padre considera negligencia, ya que el joven no estaba en condiciones para ello.

Pérdida de peso y condiciones de la muerte apuntarían maltrato en la Academia Militarizada Esparta

Después de la muerte del joven, el padre contó que había enviado al menor desde Estados Unidos a la Academia Militarizada Esparta, pues su hermano ya había estudiado en esa institución.

El padre comentó que desde el principio hubo irregularidades, ya que no le permitieron ver ni hablar con su hijo durante tres meses, e incluso le sugirieron llevarlo a un psiquiatra porque necesitaba medicación.

Después de cinco meses sin contacto, el padre pudo ver a su hijo y comprobar que había perdido 13 kilos, aunque el joven nunca le dijo que fuera víctima de actos de violencia.

Poco después, la familia fue informada de que el joven se había desmayado en el Nevado de Colima; posteriormente, murió por un paro respiratorio debido a la falta de oxígeno, según confirmó la necropsia.

El padre afirma que la muerte de su hijo podría haber sido causada por negligencia debido a su mal estado físico, motivo por el cual presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco.