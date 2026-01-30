Alfonso del Rosal y Hermosillo, exaspirante a diputado federal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es señalado de extorsión mediante su consultoría INTELEKTO Konsulti.

Ante presuntas extorsiones contra sus clientes, estos ya alistan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), asegura el periodista Carlos C4 Jiménez.

De acuerdo con los señalamientos, Alfonso del Rosal usaría la información que le proporcionan sus clientes para después extorsionarlos.

En redes sociales, Carlos Jiménez no especificó si es uno o más casos los que lo señalan de extorsión ni quiénes son sus clientes.

Alfonso del Rosal y su experiencia en relaciones de empresas y gobierno

Alfonso del Rosal es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Además, cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por su experiencia en el ámbito de relaciones empresas-gobierno y negociación política por más de 25 años, actualmente es director del Centro Empresarial Coparmex CDMX, designado por el actual presidente de esa confederación en la CDMX, Adal Ortiz, desde de mayo de 2025.

Alfonso del Rosal es socio director de consultoría señalada de extorsión

Alfonso del Rosal es socio director de INTELEKTO Konsulti la cual señala en su página web que brinda “una profunda comprensión del entorno político y gubernamental, promoviendo soluciones que fortalecen la relación entre las empresas y las instituciones públicas para generar valor y oportunidades compartidas”.

Alfonso del Rosal y su relación con el PRI

A Alfonso del Rosal se le relaciona con el PRI dado que a partir de algunos exintegrantes se generó Alianza Progresista de México (APM) mediante la cual aparece en registros de gastos de candidatos del Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones 2024.

Esta alianza se conformó en diciembre de 2023 encabezada por entonces priistas, en apoyo a la Cuarta Transformación.