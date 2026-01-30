El nombre de Adalberto Ortiz Ávalos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) CDMX, ha salido a relucir por haber nombrado como director general de ese centro empresarial a Alfonso del Rosal, quien estaría por enfrentar señalamientos de extorsión.

Los presuntos casos de extorsión, revelados por el periodista Carlos Jiménez conocido como C4, estarían relacionados con la actividad de Alfonso del Rosal con su empresa INTELEKTO Konsulti, cofundada con Rafael Zuria.

Adalberto Ortiz integró a Alfonso del Rosal a Coparmex CDMX en mayo de 2025, por su experiencia en relaciones de empresas con gobierno. Te contamos lo que sabemos de él:

¿Quién es Adalberto Ortiz?

Adalberto Ortiz Ávalos es el presidente de Coparmex CDMX para el periodo 2024-2026 y el mismo organismo destaca que es un escritor, empresario y activista por la democratización financiera.

¿Qué edad tiene Adalberto Ortiz?

Adalberto Ortiz tiene alrededor de 36 años de edad, pues nació en 1989.

Coparmex CDMX ha destacado que es un empresario joven. De hecho, en 2023 recibió el Premio al Empresario Joven otorgado por ese mismo organismo.

Con su designación, la Coparmex CDMX señaló que apuesta por una organización moderna, renovada, 100 por ciento digital y cercana a sus socios.

¿Quién es la esposa de Adalberto Ortiz?

Se desconoce si Adalberto Ortiz está casado.

¿Qué signo zodiacal es Adalberto Ortiz?

Se desconoce ese dato personal de Adalberto Ortiz.

¿Cuántos hijos tiene Adalberto Ortiz?

Se desconoce si Adalberto Ortiz es padre de familia.

¿Qué estudió Adalberto Ortiz?

Adalberto Ortiz tiene estudios en Administración de Empresas y Ciencias Políticas.

¿En qué ha trabajado Adalberto Ortiz?

Adalberto Ortiz es cofundador de Grupo Peibo, que ha creado un servicio de banca digital en México.

También es escritor y ha publicado libros como:

El mejor día

La inclusión financiera en México

La luciérnagas

El mejor día ha sido reconocido por ser un libro dedicado a niñas, niños y jóvenes creado a fin de que construyan nuevas realidades.

Antes de ser presidente de Coparmex CDMX fue presidente de la Comisión de Inclusión Financiera en el mismo organismo.

Señalan de extorsión a Alfonso del Rosal, designado como parte de Coparmex CDMX por Adalberto Ortiz

Alfonso del Rosal, cofundador con Rafael Zuria de INTEKTO Konsulti, es señalado de presuntas extorsiones contra sus clientes.

Tras el anuncio de preparación de denuncias por parte del periodista Carlos C4 Jiménez, no ha pasado desapercibido que Alfonso del Rosal actualmente es parte de Coparmex CDMX, sus vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su trabajo en la Cámara de Diputados.

¿Quién es Alfonso del Rosal? Excandidato del PRI acusado de extorsión (Coparmex CDMX)

Coparmex CDMX elimina perfil de Alfonso del Rosal

Ante la publicación de información, Coparmex CDMX eliminó el perfil de Alfonso del Rosal de su pagina oficial.