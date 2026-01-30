El nombre de Rafael Zuria ha salido a relucir por ser socio de Alfonso del Rosal en la consultora INTELEKTO Konsulti.

El periodista Carlos Jiménez C4 reveló que clientes de la consultora INTELEKTO Konsulti preparan denuncias por extorsión ante la Fiscalía General de la República (FGR) aunque al momento solo se menciona de manera directa a Alfonso del Rosal.

Te contamos lo que se sabe del otro dueño, Rafael Zuria:

¿Quién es Rafael Zuria?

Rafael Zuria es socio de Alfonso del Rosal en INTELEKTO Konsulti, consultora que existiría desde el año 2008.

Tanto Alfonso del Rosal y Rafael Zuria tienen en puerta un evento con ponencias y networking el 4 de febrero en el que darán a conocer su forma de trabajo ante empresas en cuanto a entender y prevenir riesgos o en su caso aprovechar oportunidades.

El objetivo de su encuentro será dar a conocer cómo pueden apoyar a empresas en la operación de sus negocios para el periodo 2026-2030 desde la perspectiva legal y política .

El ponente central de este evento que se anuncia como exclusivo es el doctor en Derecho, Miguel Cován Andrade, exmagistrado del Tribunal Electoral del Entonces Distrito Federal.

¿Qué edad tiene Rafael Zuria?

Se desconoce ese dato de la vida personal de Rafael Zuria.

¿Quién es la esposa de Rafael Zuria?

No se sabe si Rafael Zuria está casado o si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Zuria?

El dato es desconocido.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Zuria?

Se desconoce si Rafael Zuria es padre de familia. En redes sociales solo ha mostrado un poco de su afición a viajes, ciclismo, toros, etcétera.

¿Qué estudió Rafael Zuria?

Rafael Zuria señala que estudió Marketing en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación A.C.

¿En qué ha trabajado Rafael Zuria?

Rafael Zuria ha sido cofundador de INTELEKTO Konsulti. Se desconoce si tiene otros negocios y cómo inició su alianza con Alfonso del Rosal.

Señalan a Alfonso del Rosal y a INTELEKTO Consulti de extorsión

El periodista Carlos Jiménez anunció que clientes de INTELEKTO Konsulti preparan denuncias por extorsión contra Alfonso del Rosal.

De acuerdo con los señalamientos, Alfonso del Rosal usaría la información que le proporcionan sus clientes para después extorsionarlos.

El empresario, político ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y funcionario en organismos empresariales como Coparmex CDMX ha destacado su experiencia en relaciones de empresas con gobierno para emprender sus consultorías.