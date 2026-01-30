Alfonso del Rosal es un empresario, político y funcionario de organismos empresariales, carrera que ha construido por más de 25 años dada su experiencia en relaciones entre empresas y gobierno.

No obstante, se estarían preparando denuncias en su contra debido a que la información obtenida de sus clientes la habrían usado en su contra, según el periodista C4 Jiménez. Te contamos lo que sabemos de él:

¿Quién es Alfonso del Rosal?

Alfonso del Rosal y Hermosillo es un experto en relaciones empresas-gobierno, lo que le ha llevado a fundar una consultora, INTELEKTO Konsulti, tener un cargo actual en Coparmex CDMX y en el pasado a aspirar a una candidatura federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones 2024.

¿Qué edad tiene Alfonso del Rosal?

No se conoce con precisión la edad de Alfonso del Rosal.

¿Quién es la esposa de Alfonso del Rosal?

Solo se conoce que está Alfonso del Rosal está casado con una mujer de nombre Patricia.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso del Rosal?

Se desconoce ese dato sobre Alfonso del Rosal.

¿Cuántos hijos tiene Alfonso del Rosal?

Alfonso del Rosal y Patricia sí serían padres de familia, de acuerdo con lo mostrado en redes sociales.

¿Qué estudió Alfonso del Rosal?

Alfonso del Rosal es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.

Cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Alfonso del Rosal?

Alfonso del Rosal tiene más de 25 años de experiencia en relaciones empresariales con gobierno.

Ello lo ha llevado a cofundar la consultora INTELEKTO Konsulti, la cual ha anunciado eventos en 2026; y a ser nombrado director general de Coparmex CDMX desde mayo de 2025 en esta administración 2024-2026.

De la misma manera fue candidato a diputado federal en 2024 como parte del grupo de exintegrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en 2024 le dieron su respaldo a la Cuarta Transformación.

De manera pública ha señalado que se ha formado en la Cámara de Diputados.

Señalan a Alfonso del Rosal de extorsionar a sus clientes

Como cofundador de INTELEKTO Konsulti, se ha señalado a Alfonso del Rosal de presuntas extorsiones contra clientes que lo han contratado y dado su información, misma que ha usado en su contra.

La denuncia realizada por el periodista Carlos C4 Jiménez no detalla el número de supuestos clientes que estarían preparando denuncias ni quiénes son estos.

Cabe recordar que INTELEKTO Konsulti “promueve soluciones que fortalecen la relación entre las empresas y las instituciones públicas para generar valor y oportunidades compartidas”.