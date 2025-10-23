La senadora Anabel Ávalos Zempoaltecatl, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una propuesta para sancionar a los legisladores que se duerman o se distraigan en sesiones.

El proyecto tiene lugar luego de casos recientes, en donde los senadores de Morena, Adán Augusto López y Cuauhtémoc Blanco, fueron señalados por ver un partido de futbol y estar jugando pádel durante su jornada.

Cuauhtémoc Blanco (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Anabel Ávalos Zempoaltecatl presentó una iniciativa con la que busca castigar a aquellos legisladores que se duerman o que realicen otras actividades ajenas a sus funciones durante las sesiones.

En su participación en tribuna, la senadora del PRI acusó que no cumplir con sus funciones se podría considerar “un fraude” a sus obligaciones legislativas.

Para ello, la propuesta de Anabel Ávalos Zempoaltecatl plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 64 constitucional, para que se les descuente parte de su sueldo a los legisladores que se distraigan de sus labores.

En caso de que el legislador sea nuevamente sorprendido en alguna actitud similar, se le deberá separar de su cargo de manera definitiva.

La senadora priista remarcó que representar al pueblo legislativamente implica “un gran honor y una gran responsabilidad”, por lo que quienes no cumplan con sus tareas será mejor que "no estén en el Congreso”.

Además, remarcó que su propuesta no busca prohibir los momentos de distracción, sino preservar la dignidad y el respeto del recinto legislativo, pues recordó que los legisladores deben comportarse como “verdaderos representantes populares”.

Así, Anabel Ávalos Zempoaltecatl enfatizó que México merece representantes responsables, comprometidos y respetuosos del mandato popular.