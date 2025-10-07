El lunes 6 de octubre, comisiones del Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordaron ampliar participación en la revisión del T-MEC en el 2026.

Desde mediados de septiembre se inició el proceso para la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) que se llevará a cabo el próximo año y que se ha visto amenazado.

Esto no sólo por señalamientos de Estados Unidos aunado a sus políticas nacionalistas, también por los dichos de los conservadores de Canadá, quienes propusieron excluir a México del tratado.

Senado y SRE acuerdan ampliar participación legislativa para revisión del T-MEC

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a los legisladores que integran las comisiones de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales del Senado, reunión en la que se abordó el T-MEC.

El encuentro tuvo lugar a puerta cerrada; sin embargo, Saúl Monreal dio a conocer que se planteó que el Senado amplíe su participación en la revisión del T-MEC, mediante audiencias públicas e iniciativas conjuntas.

Mientras que Ángeles García Yáñez destacó que el T-MEC es uno de los temas de mayor preocupación para el Senado, por lo que espera que junto a la SRE se reúnan para definir cómo van a defender a México.

SRE y Senado se reúnen para plantear estrategia en revisión del T-MEC (Captura de pantalla)

La senadora Karina Ruiz destacó que el Senado y la SRE coincidieron en la importancia de fortalecer y reactivar las reuniones interparlamentarias, aunque no especificó si en lo que concierne al T-MEC.

Senado y SRE: abordaron estos temas en reunión de política exterior

De momento, Juan Ramón de la Fuente no se ha pronunciado sobre la participación del Senado en la revisión del T-MEC ni de la reunión con las comisiones en la sede del SRE.

Sin embargo, además del T-MEC se sabe que los integrantes del Senado y la SRE abordaron otros temas, como el resolver la manera en la que fortalecerán a México en el mundo, como señaló Alejandro Murat.

Mientras que Saúl Monreal señaló que el Senado también se encuentra atento para actualizar su marco jurídico en cuanto a política internacional acorde con la realidad actual del mundo.