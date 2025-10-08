Ante la intención de Donald Trump de modificar el T-MEC ante los problemas en su relación con Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum entró a la polémica internacional en defensa del tratado de comercio trilateral.

“El T-MEC es ley en Canadá, Estados Unidos y en México, porque pasó por el congreso. Si quisiera cambiarse sería un proceso muy profundo” Claudia Sheinbaum

Esto luego del desencuentro entre Trump y Mark Carney, primer ministro de Canadá ante su disputa comercial y el combate al tráfico de fentanilo.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el T-MEC no se puede modificar de manera sencilla, pues “es ley” en:

México

Estados Unidos

Canadá

Asimismo, resaltó que no es necesario que todas las reuniones y negociaciones se realicen de manera trilateral.

Esto luego de que Donald Trump señalara la intención de cambiar este acuerdo por tratados bilaterales independientes, expresados de la siguiente forma: