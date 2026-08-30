La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, recibió este domingo 30 de agosto de 2026 una iniciativa del Ejecutivo federal que propone prohibir la doble nacionalidad para quien ocupe la Presidencia de México, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Laura Itzel Castillo informó que recibió el documento de manos de la Secretaría de Gobernación, con lo que la iniciativa del Ejecutivo federal inició su proceso legislativo en el Senado de la República.

Quiero comunicar que el día de hoy recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio… pic.twitter.com/nIzSL7or90 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 30, 2026

La propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el principio de nacionalidad mexicana exclusiva para quienes encabecen los Poderes Ejecutivos federal y estatales, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El proyecto deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente y, posteriormente, será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.

¿Qué proponen modificar en los artículos 82, 116 y 122 sobre la doble nacionalidad?

La iniciativa en materia de Nacionalidad Única plantea cambios a tres artículos de la Constitución para establecer requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes ocupen los principales cargos del Poder Ejecutivo en México.

El objetivo es establecer de manera expresa que la persona que ejerza la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuente exclusivamente con la nacionalidad mexicana y no posea otra nacionalidad.

Artículo 82 (Poder Ejecutivo Federal): Define las condiciones y requisitos específicos para ser Titular de la Presidencia de la República. La adición establece que se debe contar con nacionalidad mexicana por nacimiento como condición exclusiva, prohibiendo contar con otra ciudadanía o solicitar una nacionalidad extranjera antes o durante el ejercicio del cargo

Artículo 116 (Poderes Ejecutivos Estatales): Homologa los requisitos legales para las Gobernadoras y Gobernadores de los estados de la República, obligando a que quienes ocupen dichos cargos cuenten únicamente con la nacionalidad mexicana

Artículo 122 (Poder Ejecutivo de la Ciudad de México): Aplica la misma restricción a la Titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, asegurando el principio de nacionalidad única en la capital del país

Claudia Sheinbaum habla de la renuncia a la doble nacionalidad. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

¿Por qué buscan prohibir la doble nacionalidad para presidente y gobernadores?

De acuerdo con la iniciativa, uno de los objetivos de la reforma es evitar posibles conflictos derivados de la existencia de vínculos jurídicos, políticos o financieros con otro Estado.

Entre los principales argumentos planteados se encuentran:

Prevenir conflictos de interés: busca evitar posibles conflictos de lealtad, jurídicos, geopolíticos o financieros entre México y otro Estado del que una persona también sea nacional.

Evitar una nacionalidad extranjera durante el cargo: la propuesta contempla restricciones para que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos no tramiten o adquieran otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones.

Impacto presupuestario: el proyecto incluye un dictamen de impacto presupuestario elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

¿Qué sigue para la iniciativa sobre doble nacionalidad?

Tras ser recibida por la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente.

La propuesta plantea modificaciones constitucionales a los artículos 82, 116 y 122, por lo que deberá ser analizada y, en su caso, aprobada conforme al procedimiento establecido para las reformas constitucionales.

Posteriormente, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde también deberá ser discutido antes de continuar con las siguientes etapas del proceso legislativo.