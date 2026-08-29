La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, salió en defensa de la propuesta de reforma de doble nacionalidad que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Citlalli Hernández respondió a un mensaje del congresista del partido republicano de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, quien criticó el sentido de la iniciativa presidencial.

Al responder la crítica contra la propuesta de reforma doble nacionalidad, Citlalli Hernández destacó que México es un país soberano y por ello priva el principio de autodeterminación.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Citlalli Hernández responde a críticas contra propuesta de reforma de doble nacionalidad

El 27 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar la reglamentación sobre la doble nacionalidad en asuntos electorales.

La propuesta plantea que quienes aspiren a cargos de elección popular como la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX, no pueden tener doble nacionalidad.

La iniciativa ha generado diversas críticas incluso desde Estados Unidos, como la del congresista Carlos A. Giménez, quien acusó un ataque a la democracia y ante la cual Citlalli Hernández ya respondió.

Citlalli Hernández responde a críticas desde Estados Unidos contra reforma de doble nacionalidad (@CitlaHM/X)

Por medio de un mensaje que difundió en X, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena lamentó que congresistas de Estados Unidos estén molestos por la reforma de doble nacionalidad.

En especial porque cuestionó el por qué genera tanta preocupación que se esté impulsando un proyecto para dar solo a los mexicanos el poder de decidir sobre México.

Ante ello, Citlali Hernández consideró que en los tiempos actuales la “Doctrina Monroe, de ‘América para los americanos’” de Estados Unidos, tendría que estar más que superada.

Citlalli Hernández destaca soberanía de México

Al criticar la propuesta de Claudia Sheinbaum que evitaría que mexicanos con doble nacionalidad aspiren a cargos públicos, el congresista de Estados Unidos afirmó que la intención es “sofocar la oposición”.

Incluso, Carlos A. Giménez afirmó que con la iniciativa, México estaría regresando a los días de la misma “dictadura perfecta”, ante lo cual Citlali Hernández también respondió.

En el mismo mensaje, Citlalli Hernández advirtió que las críticas son inválidas, pues México es un país libre y soberano que decide sobre sí mismo en temas de gobierno.

Finalmente, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dijo que solo le compete a los mexicanos asumir los asuntos de trascendencia nacional.