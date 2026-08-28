Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusó que existe xenofobia detrás de reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum sobre doble nacionalidad.

Mediante un video, Francisco García Cabeza de Vaca acusó que el gobierno federal pretende utilizar la reforma de doble nacionalidad como un pretexto para restringir garantías constitucionales fundamentales.

Francisco García Cabeza de Vaca: reforma sobre doble nacionalidad atenta contra derechos políticos

Francisco García Cabeza de Vaca se pronunció por la reforma sobre doble nacionalidad, asegurando que este tipo de medidas no fortalecen la vida democrática del país.

Al señalar que es mexicano de nacimiento, pero que cuenta con la nacionalidad estadounidense, afirmó que la reforma emitida por Sheinbaum evidencia una preocupante distorsión en la aplicación de las leyes.

Francisco García Cabeza de Vaca (Cuartoscuro)

En este sentido, reiteró que hasta el momento nunca ha sido sentenciado por las autoridades por ningún delito, por lo que tiene garantizados sus derechos político-electorales.

Por ello, García Cabeza de Vaca advirtió que la reforma sobre doble nacionalidad afectará de manera directa a millones de ciudadanos que aspiran a contender por un cargo público, incluso con la mira en la presidencia de la República.

Sostuvo además que el intento de modificar las reglas del juego para excluir a quienes tienen doble nacionalidad, atenta contra los principios de pluralidad e inclusión, representando un claro abuso de poder frente a los derechos adquiridos.

García Cabeza de Vaca insistió en que su doble nacionalidad no atenta contra su lealtad, identidad ni compromiso con México.

Finalmente, lamentó que el gobierno federal promueva un ambiente de sospecha hacia Estados Unidos, principal socio comercial de nuestro país, haciendo un llamado a rechazar fobias y a priorizar la defensa real de la soberanía nacional.