Julián LeBarón podría ser uno de los afectados por la reforma sobre doble nacionalidad. Al respecto, asegura que la medida es “totalmente injusta” al poner en duda su compromiso.

“Medir la lealtad al país de esa manera me parece que es totalmente injusto”. Julián LeBarón, activista

El activista y aspirante a la candidatura para la gubernatura de Chihuahua afirmó que renunciar a la doble nacionalidad sería una forma injusta para medir la lealtad hacia México.

Explicó que si bien es nacido en México al igual que sus padres, es poseedor de la doble nacionalidad debido a sus abuelos, por lo que se negó a responder si sería capaz de renunciar a ella.

¿Quién es Julián LeBaron? (Julián LeBaron/ X )

Julián LeBarón entre los posibles afectados por reforma sobre doble nacionalidad

El activista Julián LeBarón confirmó que de aprobarse la reforma sobre doble nacionalidad, estaría entre los afectados, por lo que podría renunciar a su candidatura.

En entrevista con Mario Campos, Julián LeBarón fue cuestionado sobre si en caso de aprobarse renunciaría a su segunda nacionalidad; sin embargo, señaló que no podría responder.

Añadió que si una persona no es leal a su país, renunciar a una nacionalidad o varias no estaría relacionado y la reforma sólo buscaría afectar a quienes sí trabajan con su nación.

Julián LeBarón también resaltó que pese a tener otra nacionalidad, decide quedarse en México, país con el que está totalmente comprometido y el segundo documento no lo pone en duda.

Por ello, Julián LeBarón afirmó que de aprobarse la reforma de doble nacionalidad, debería impugnarse, ya que sólo buscaría dividir a los mexicanos por un asunto sin importancia.

Julián LeBarón asegura que reforma sobre doble nacionalidad es injusta

El activista también afirmó que es una medida injusta para conocer la lealtad al país, ya que se verían personas en todos los cargos que no son leales a nadie.

Julián LeBarón resaltó en este punto que hay personas sin doble nacionalidad que sirven a otros países sólo por ser inmorales, por lo que la reforma sólo sería una distracción.

Agregó que muchas personas con doble nacionalidad han decidido quedarse para servir a México, por lo que la reforma de la doble nacionalidad sería una agresión directa.

Para ejemplo señaló a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que en caso de regresar a su país para servir a su comunidad, no tendrían esa posibilidad por la reforma.