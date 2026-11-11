El Senado de la República aprobó en su sesión del 10 de noviembre, la propuesta para que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas quede inscrito en el Muro de Honor del salón de plenos.

Lo anterior luego de que el dictamen —que previamente fue avalado por la Comisión de Gobernación— recibió un total de 101 votos a favor y solo uno en contra.

Cabe destacar que el tema no quedó exento de polémica, pues durante la sesión, senadores del PRI y Morena discutieron sobre el legado de Cuauhtémoc Cárdenas.

Nombre de Cuauhtémoc Cárdenas quedará inscrito con letras de oro en el Senado

El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para inscribir con letras doradas el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones.

Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Grupo de Puebla (Especial)

Fue durante la sesión del martes 10 de noviembre de 2026 que los senadores emitieron 101 votos a favor del proyecto, por solo uno en contra de la integrante de la bancada del PAN, Lilly Téllez.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Gobernación a partir de dos iniciativas presentadas por el senador de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, y por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El proyecto de decreto reconoce la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, quien murió el 28 de octubre de 2026 a los 92 años y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Mesa Directiva del Senado, encabezada por Higinio Martínez, deberá determinar la fecha y las condiciones para la sesión solemne en la que se realizará la inscripción formal en el Muro de Honor.

Chocan Noroña y Viggiano por Cuauhtémoc Cárdenas

La aprobación al dictamen que llevará el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas al Muro de Honor del Senado no se libró de la polémica, pues legisladores intercambiaron señalamientos.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que Morena no es heredero del ingeniero ni del cardenismo y citó declaraciones previas del propio Cárdenas para respaldar su postura.

Sobre ello sostuvo que reconocer a Cuauhtémoc Cárdenas no implica ocultar su ruptura con el PRI, sino admitir que su movimiento transformó el sistema político del país.

La legisladora advirtió que sería contradictorio inscribir el nombre en el Muro de Honor mientras, desde su perspectiva, se debilitan las instituciones democráticas que ayudó a construir.

Ante el señalamiento, Gerardo Fernández Noroña de Morena tachó de caraduras a los legisladores del PRI, pues recordó que el ingeniero nunca se reintegró al tricolor y sufrió del acoso de gobiernos priístas por años.