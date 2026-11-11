Si tenías programado tramitar tu licencia de conducir, debes saber que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) suspenderá trámites del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026.

Por tanto, deberás tomar precauciones si tenías programado acudir a las ventanillas de Semovi, pues el servicio permanecerá suspendido durante cuatro días.

¿Por qué Semovi suspende trámites del 14 al 17 de noviembre? Esto se sabe

La Semovi informó que llevará a cabo una pausa temporal a todos los trámites, incluida la licencia de conducir, del 14 al 17 de noviembre.

La interrupción responde a una intervención correctiva en la infraestructura de la sede central de Semovi, ubicada en la avenida Álvaro Obregón 269, en la colonia Roma.

Trámites en Semovi (cortesía)

En dichas instalaciones se realizarán labores de reparación en la red de energía eléctrica, lo que obligará a desconectar temporalmente los sistemas informáticos requeridos para la validación de expedientes.

Esta pausa temporal afectará la expedición y renovación de credenciales, así como la realización de trámites de control vehicular en todos los módulos de atención ciudadana.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas instaron a la población a reprogramar sus trámites pendientes para evitar inconvenientes durante los cuatro días que durará la inactividad presencial.

De acuerdo con los planes proyectados por la Semovi, la atención al público y el sistema operativo quedarán restablecidos con normalidad el miércoles 18 de noviembre.

Ante esta situación, se recomendó a los usuarios mantenerse al pendiente de las plataformas digitales institucionales para conocer cualquier actualización relacionada con el reinicio de las actividades.