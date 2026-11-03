Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), respaldó la propuesta de la Presidencia para que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas reposen en la Rotonda de las Personas Ilustres.

En conferencia de prensa, Clara Brugada aseguró que Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un papel muy importante en la transformación democrática de la CDMX y dijo que todo está listo para resguardar sus restos.

Esta ciudad le debe mucho a Cuauhtémoc Cárdenas. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada avala que Cuauhtémoc Cárdenas sea sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada dijo coincidir con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas reposen en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Rotonda de las Personas Ilustres (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Clara Brugada afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas jugó momentos muy importantes para transformar el país y la CDMX; entre ellos, el haber sido elegido como el primer jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

Coincidimos en que consideramos que sí, que Cuauhtémoc Cárdenas fue un protagonista principal en la transformación democrática, como de esta ciudad, como del país. Le tocó jugar momentos importantes que ayudaron a transformar el país. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Brugada recordó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se reveló contra su propio país e inició un movimiento popular, cercano a la gente, señalando que siempre lo recordará en distintos momentos.

Ante esto, Clara Brugada dijo que el gobierno de la CDMX está listo para cualquier definición que tome el comité para elegir donde reposarán los restos del político.

Respecto a la opción de que este lugar sea la Rotonda de las Personas Ilustres, Clara Brugada dijo que “hay espacios suficientes” y que harán cualquier adecuación logística que se tenga que hacer.