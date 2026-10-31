La Secretaría de Marina (Semar), encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reforzará la seguridad en Sinaloa por medio del despliegue de más elementos en la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con lo informado por la propia Semar, más de mil 600 elementos arribarán a la ciudad para blindar las zonas turísticas y las carreteras del estado con acciones de vigilancia permanente.

Además, las autoridades de Sinaloa y los sectores productivos establecieron mesas de diálogo para coordinar acciones orientadas a reactivar la economía circular y la construcción en la región.

Semar refurzar la seguridad en Sinaloa con el despliegue de elementos en Mazatlán

Con el objetivo de reforzar la seguridad en Sinaloa, la Semar anunció el despliegue de mil 600 elementos adicionales que se sumarán las acciones de vigilancia en la ciudad de Mazatlán.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles supervisó personalmente la estrategia operativa en el municipio y reafirmó el compromiso institucional con la ciudadanía y los visitantes.

La llegada de los elementos federales responde a la necesidad de recuperar los espacios públicos, permitiendo que la población vuelva a disfrutar de parques y plazas con absoluta confianza.

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Graciela Domínguez Nava (@SEMAR_mx/X)

El despliegue de la Semar contempla intensificar los patrullajes preventivos en las principales vialidades para reducir los riesgos e inhibir las actividades ilícitas que afectan el libre tránsito regional.

La presencia del personal de seguridad se extenderá de manera prioritaria a las playas y zonas turísticas más concurridas, protegiendo tanto a los habitantes como a los turistas.

De esa manera, la Semar busca inhibir la delincuencia y establecer un entorno de orden público que permita consolidar la paz social en la ciudad de Mazatlán y sus alrededores.

Plantean medidas para reactivar economía circular

Además de reforzar la seguridad en Sinaloa, la Semar y el gobierno estatal establecieron acuerdos para impulsar conjuntamente la generación de empleos y el bienestar social.

Sobre ello, se informó que representantes de los sectores productivos destacaron la importancia de colaborar estrechamente con las autoridades federales para reactivar la economía local.

En ese sentido, se determinó que se debe incentivar la participación social, para lo cual se implementara un nuevo código QR que facilita el acceso directo al número telefónico de denuncia anónima y segura.

De esa manera se refrendó la voluntad de mantener una coordinación permanente, uniendo esfuerzos institucionales para devolver la estabilidad y el desarrollo económico a todo el estado.