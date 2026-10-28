Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, realizó una visita de supervisión a Sinaloa, con el objetivo de evaluar los operativos contra la violencia y revisar las necesidades de las corporaciones policiales.

A través de redes, García Harfuch explicó que la visita se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, durante su recorrido, sostuvo una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez.

García Harfuch supervisa estrategia de seguridad en Sinaloa para fortalecer a la policía

A fin de evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, Omar García Harfuch visitó Sinaloa y se reunió con Graciela Domínguez, gobernadora del estado.

García Harfuch detalla su visita a Sinaloa y el plan para reforzar a la policía (@OHarfuch)

Uno de los principales objetivos de la visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán, en las que se identificó la necesidad de:

Contratación de personal

Capacitación

Equipamiento

Tecnología

Infraestructura

Inteligencia

Investigación

García Harfuch detalló que el propósito es mejorar las capacidades operativas de ambas corporaciones para enfrentar a los grupos generadores de violencia y fortalecer las labores de prevención y vigilancia.

Además, García Harfuch supervisó el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), así como las necesidades para mejorar sus operaciones.

El secretario de Seguridad adelantó que el Gobierno federal mantendrá una supervisión permanente de los operativos en Sinaloa, realizando evaluaciones diarias de la aplicación de la estrategia.

El funcionario adelantó que en una próxima visita se revisará específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, reiterando que la prioridad es la seguridad de las familias.