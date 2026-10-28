Claudia Sheinbaum compartió las razones por las que Omar García Harfuch visitará Sinaloa para un operativo de seguridad.

Desde la conferencia mañanera del 28 de octubre, la presidenta señaló que instruyó a Omar García Harfuch reunirse con el gobierno de Sinaloa ante el incremento de homicidios que se han reportado durante los últimos dos meses.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas” Claudia Sheinbuam

Asimismo, recordó a las y los sinaloenses que “estamos ahí para protegerlos y vamos a seguir trabajando” por su seguridad.

Harfuch está en Sinaloa para garantizar la paz y seguridad, asegura Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch viajó a Sinaloa este 28 de octubre para “garantizar la paz y seguridad” en el estado.

En este sentido, resaltó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá una reunión con Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa, para conocer lo que se requiere para garantizar la seguridad.

“Hoy está Omar ahí, estuvo desde muy temprano en Sinaloa, se está reuniendo con la gobernadora y viendo lo que necesitemos hacer para garantizar la paz y la seguridad en Sinaloa” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que ya existen “todos los análisis de inteligencia del porqué ocurre esto”.

Sin embargo, su gobierno tiene como prioridad “proteger, evidentemente, a las y los sinaloenses”.

Asimismo, recordó que el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, acudió a Sinaloa el 27 de octubre para sostener una reunión con los mandos militares y de la Guardia Nacional.

Esto para evaluar el trabajo que se está haciendo en el estado y, si es necesario, reorientar a algunos elementos a diferentes zonas.