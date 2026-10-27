Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció una serie de visitas de supervisión en Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego del hallazgo de restos humanos frente al Ayuntamiento de Mazatlán.

Este martes 27 de octubre de 2026, autoridades reportaron el hallazgo de una cabeza humana acompañada de una cartulina en el área de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán.

El hecho provocó la movilización de cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Hasta el momento, los restos humanos permanecen sin identificar, aunque los primeros reportes señalan que corresponden a un hombre.

Tras hallar una cabeza frente al Ayuntamiento de Mazatlán, Harfuch anuncia visitas a Sinaloa (Omar García Harfuch en X)

¿Cómo serán las visitas de supervisión de Harfuch en Sinaloa?

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Omar García Harfuch informó que los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizarán visitas de supervisión en Sinaloa durante esta semana.

De acuerdo con el funcionario, el titular de la Defensa acudirá este martes, mientras que los responsables de Seguridad y Marina realizarán sus respectivas visitas en distintos días de la semana.

Esta distribución permitirá ampliar la presencia del Gabinete de Seguridad en territorio y dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

¿Para qué son las visitas de supervisión en Sinaloa?

Harfuch explicó que las visitas de supervisión tendrán tres objetivos principales:

Supervisar los despliegues de seguridad en la entidad.

Conocer las necesidades de las corporaciones policiales, tanto de la Policía Estatal como de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán.

Revisar las instalaciones del C4 y el terreno previsto para la construcción de un nuevo penal.

El secretario señaló que estas actividades forman parte de una estrategia coordinada entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales, con objetivos compartidos y seguimiento permanente a las tareas de seguridad en Sinaloa.