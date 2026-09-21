Ante la posible intensificación del huracán Polo en el Pacífico mexicano, el gobierno de Guerrero determinó suspender las clases en varias regiones del estado como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

La decisión fue tomada por el Consejo Estatal de Protección Civil luego de que el huracán Polo alcanzara la categoría 1 y mantuviera una trayectoria con potencial de fortalecimiento.

Las autoridades también llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de prevención.

Evelyn Salgado suspende clases en Costa Grande, Acapulco y Costa Chica por el Huracán “Polo”

Como medida preventiva ante la formación del huracán “Polo”, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las actividades escolares este martes 22 de septiembre.

Esta decisión fue tomada como parte de las acciones de prevención frente a las condiciones meteorológicas asociadas al desarrollo de este sistema tropical.

La suspensión de las actividades escolares aplica para todos los municipios ubicados en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, buscando proteger a la comunidad ante la presencia del fenómeno.

Huracán Polo podría alcanzar categoría 5

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un seguimiento permanente sobre la evolución del huracán Polo, el cual ya ha alcanzado la categoría 1.

Las autoridades prevén que el ciclón continúe intensificándose durante los próximos días, estimando que alcance la categoría 5 —la máxima graduación en la escala Saffir-Simpson— entre el miércoles y el jueves.

Ya es categoría un y se espera que durante los próximos días continúe intensificándose. Va a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Safir Simpson entre el miércoles y el jueves. Va a estar muy cerca de la costa de Colima y de Michoacán a escasos 100 120 km. Así que sus efectos sí se van a sentir en las costas de Michoacán, de Colima, de Jalisco. Fabián Vázquez Romaña, Director del SMN de Conagua

Durante su desplazamiento, se espera que se sitúe muy cerca de las costas de Colima y Michoacán, a una distancia aproximada de entre 100 y 120 kilómetros del litoral.

Aunque el centro del sistema se mantendrá frente a las costas de Colima y Michoacán, sus efectos se sentirán de forma directa en Michoacán, Colima y Jalisco, además de generar lluvias intensas en los estados de Guerrero y Oaxaca.

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán en prácticamente todo el Pacífico Mexicano a lo largo de la semana.

Ante esta situación, el Gobierno de México hace un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional mediante sus canales de difusión y redes sociales.