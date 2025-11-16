Dictan auto de formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado como el segundo tirador de Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994.

A 31 años del asesinato de Colosio, un juez federal vinculó a proceso a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Jorge Antonio Sánchez, señalado por su posible participación en el asesinato de Colosio, recibió auto de formal prisión.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio (Especial )

La resolución fue emitida este sábado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, Daniel Marcelino Niño Jiménez.

Quien señaló que hay elementos suficientes para procesarlo por su presunta intervención como segundo tirador en el asesinato de Colosio.

Y es que se ha dado a conocer que el exagente del Cisen realizó detonaciones durante el atentado contra Luis Donaldo Colosio, lo que lo colocaría como un segundo tirador.

Jorge Antonio Sánchez ingresó al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocido como penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, donde seguirá su proceso penal.

Jorge Antonio Sánchez Ortega ya había sido señalado como sospechoso por el asesinato de Colosio

Tres décadas después del asesinato de Colosio la FGR reactivó el expediente bajo la Fiscalía Especial encargada de delitos sociales y políticos del pasado.

El pasado 8 de noviembre de este año la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jorge Antonio Sánchez en Tijuana.

Esto luego de que en septiembre se libró de una orden de aprehensión en su contra solicitada por la Fiscalía General de la República por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

Es la segunda vez que el exagente del Cisen es detenido, esto luego de que fue capturado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, luego de que su chamarra tenía manchas de sangre.

La prueba de rodizonato -usada para identificar a las personas que han usado un arma de fuego- arrojó resultado positivo, por lo que fue señalado en su momento como sospechoso.

Sin embargo, fue liberado al día siguiente, después de que la entonces Procuraduría General de la República concluyera que el arma que privó de la vida a Colosio pertenecía a Mario Aburto.