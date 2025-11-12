Iñaki Blanco, exprocurador de Justicia de Guerrero, negó que Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen, fuera un segundo tirador en el caso de Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994.

En entrevista con López-Dóriga, Iñaki Blanco recalcó que la investigación pericial indica que solo hubo un tirador, por lo que Jorge Antonio Sánchez no estaría involucrado.

Iñaki Blanco afirmó que “solo hubo un disparador” en el caso Colosio y no se puede poner en duda, por lo que la versión de un segundo tirador carece de “soporte técnico, pericial, científico”.

“Algo que no está sujeto a discusión conforme al video que da cuenta del momento y las circunstancias del crimen, así como a partir de múltiples testimonios y periciales en distintas materias, es que quien realizó los dos disparos fue Mario Aburto Martínez” Iñaki Blanco