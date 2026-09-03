La Secretaría de Gobernación defendió los mecanismos de diálogo con colectivos y familias de personas desaparecidas en México, al asegurar que sus aportaciones han sido clave para fortalecer las labores de búsqueda y actualizar el marco legal.

“Hay un diálogo permanente. Entonces, si hay alguna familia, alguna buscadora, por favor, denos el dato y la buscamos ahora mismo para poder establecer ese diálogo con ellas” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Durante la mañanera del 3 de septiembre de 2026, el subsecretario Félix Arturo Medina Padilla destacó que cientos de organizaciones han participado en mesas de trabajo, audiencias y jornadas regionales desde 2025.

Además, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración afirmó que las autoridades mantienen canales de atención permanentes para dar seguimiento a casos y necesidades planteadas por las familias buscadoras.

Segob destaca el diálogo permanente con familias buscadoras

Félix Arturo Medina Padilla destacó durante la Conferencia del Pueblo de este 3 de septiembre que las jornadas de diálogo sostenidas con colectivos y madres buscadoras de personas desaparecidas han sido fundamentales.

Y es que han sido indispensables para el establecimiento y fortalecimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como para mejorar las operaciones de búsqueda.

Señaló que desde abril del año pasado iniciaron formalmente estas jornadas. Solo en ese año se atendió a más de 300 personas, incluyendo a integrantes de colectivos y madres buscadoras.

“Como ustedes saben, desde abril del año pasado iniciamos la jornada de diálogo. Sólo el año pasado atendimos a más de 300 personas, muchos de ellos y ellas integrantes de colectivos y a madres buscadoras, lo que generó la propuesta de reforma de julio, que se aprobó en julio y que envió la presidenta al Congreso” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Este proceso acumuló tres meses de reuniones con 400 colectivos y especialistas, lo cual sirvió como base para la propuesta de reforma legal que la presidenta envió al Congreso en julio.

“Esta reforma legal que establece algunas, mucho de lo que hoy se ha expuesto aquí, fue producto de ese diálogo, fueron tres meses de reuniones, 400 colectivos y personas especialistas de las organizaciones de la Ciudad Civil que acompañan a las buscadoras” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Félix Arturo Medina Padilla informó que más de 200 familias de buscadoras y colectivos participaron activamente durante octubre y noviembre en la revisión del protocolo homologado de búsqueda, un esfuerzo que se extendió a otros instrumentos este año.

“Después de esas reuniones hubo reuniones donde participaron más de 200 familias de buscadoras y colectivos para la revisión del Protocolo Homologado de Búsqueda, que fue un proceso que llevamos en octubre y noviembre del año pasado y que se extendió también en la revisión de otros instrumentos este año” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Explicó que se han implementado jornadas de trabajo en diversas entidades del país para descentralizar la atención.

“Después iniciamos las jornadas regionales. Iniciamos en la Ciudad de México, donde participaron más de 90 familias y colectivos aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez hicimos un foro” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Detalló la participación de más de 90 familias y colectivos en la Ciudad de México, y de otras 100 en Tlaxcala, extendiendo estas reuniones también a Zacatecas y Tabasco.

“Después fuimos a Tlaxcala y ahí participaron otras 100 familias y colectivos, digo familias y colectivos porque en ocasiones un colectivo es una familia que se da a conocer con el nombre de su colectivo, pero que buscan a una persona no localizada o desaparecida (…) Y recordemos que en estas actividades regionales, después de la Ciudad de México, estuvimos en Tlaxcala, después estuvimos en Zacatecas y estuvimos también en Tabasco” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

En estos encuentros participan autoridades federales y locales, incluyendo a la secretaria de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y fiscales tanto federales como estatales.

“Y ahí en Tlaxcala estuvimos, también ha acudido a todas estas reuniones la Fiscal General de la República, la Secretaría de Gobernación ha presidido estas reuniones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriría Rodríguez también, así como los fiscales estatales y las comisiones locales, para que cada entidad también conozca a son” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Félix Arturo Medina Padilla asegura que hay un canal abierto de atención para familias buscadoras

Félix Arturo Medina Padilla afirmó que, más allá de las grandes mesas de trabajo, existe un canal diario de atención directa a colectivos y casos particulares.

“Hemos tenido un diálogo permanente y además de estas reuniones grandes donde hay muchos colectivos, todos los días atendemos, la secretaria ha atendido colectivos, a familias, a personas en particular, la Comisión Nacional de Víctimas, Búsqueda y también nosotros” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Como ejemplo de esta constancia, mencionó que recientemente se sostuvieron reuniones con grupos como “Solecito de Veracruz”, colectivos de San Luis Potosí, y agrupaciones de alcance nacional como “Eslabones”.

En respuesta a los señalamientos de que algunas madres aún sienten que no son escuchadas, Medina Padilla enfatizó que el gobierno mantiene una postura de puertas abiertas.

Hizo un llamado para que, si existe alguna buscadora o colectivo que requiera atención directa, les compartan sus datos con el fin de contactarlas de inmediato y dar seguimiento personalizado a sus investigaciones o necesidades grupales.

“Lo que queremos es escucharles y poder ayudar al seguimiento de su caso particular o los casos de su colectivo. Sólo el día de ayer nos reunimos con personas de Solecito, de Veracruz, nos reunimos también con personas de San Luis Potosí, otro colectivo de buscadoras, y esta semana por lo menos con otros tres o cuatro colectivos ahí en la Secretaría de Gobernación, con Eslabones también que son un colectivo que se integra por personas de todo el país. La semana pasada la secretaria tuvo un encuentro de varias horas con ellas” Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración