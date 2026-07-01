El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, respondió a los señalamientos por las presuntas agresiones contra colectivos de madres buscadoras durante la manifestación realizada en Calzada de Tlalpan y anunció que sostendrá reuniones con las familias afectadas en los próximos días.

“Alrededor de la 12 del día, se registró la manifestación de un grupo integrado, mayoritariamente por colectivo de personas buscadoras en Calzada de Tlalpan a la Elite. Como ocurre en este tipo de movilizaciones y en línea con los protocolos del gobierno de la Ciudad, se desplegó un contingente policial para brindar acompañamiento a esta expresión pública.” Pablo Vázquez

Luego de la difusión de videos en redes sociales donde se observa a elementos policiales encapsulando y empujando a manifestantes en Tlalpan, el funcionario lamentó lo ocurrido y afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya inició una investigación interna para esclarecer la actuación de los uniformados involucrados.

Pablo Vázquez asegura que no hubo orden para impedir la protesta de madres buscadoras

Pablo Vázquez explicó durante una conferencia de prensa de este 1 de julio que el operativo desplegado en Calzada de Tlalpan tuvo como objetivo evitar el bloqueo total de la vialidad durante la jornada mundialista y mantener la movilidad de los automovilistas, pero sostuvo que nunca existió una instrucción para limitar la libertad de manifestación de los colectivos como el de las madres buscadoras.

“En un primer momento se buscó evitar el bloqueo total de la vialidad para permitir el libre tránsito de quienes circulaban por Calzada del Tlalpan, por lo que los uniformados generaron una línea de contención que generó fricciones y empujones con los manifestantes, mismos que fueron derivados en hechos que fueron denunciados por integrantes de dicho grupo como posibles violaciones a los protocolo iniciales. Como se hizo público, en ningún momento se dio una instrucción para evitar la libertad de manifestación y expresión del contingente. Lo que se pretendió, fue mantener libres algunos carriles de Calzad de Tlalpan para desahogar la fuerte carga vehicular que se tenía en ese momento.” Pablo Vázquez

Asimismo, indicó que el área de Asuntos Internos de la SSC revisa el comportamiento de los agentes señalados por las madres buscadoras, quienes denunciaron empujones, encapsulamientos y el retiro de mantas con los rostros de personas desaparecidas.

El titular de la SSC adelantó que, en el marco del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, se abrirán espacios de diálogo con los colectivos para atender sus demandas y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Junto con el secretario de Gobierno, César Cravioto, Pablo Vázquez también ofreció una disculpa pública por los hechos registrados en Tlalpan y reiteró el compromiso de la administración capitalina con el respeto a los derechos humanos y a la libre protesta de las madres buscadoras.