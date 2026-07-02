Fernando Vargas, padre buscador que estuvo presente durante la agresión policial contra colectivos de búsqueda sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), afirmó que estos hechos representan “la culminación de la escalada de violencia” que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, sostuvo que las disculpas emitidas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México son insuficientes ante lo ocurrido durante la manifestación del pasado 30 de junio de 2026.

“No son suficientes las disculpas que presentan los funcionarios de la Ciudad de México, porque esta es la culminación de la escalada de la violencia contra las familias y las madres buscadoras” Fernando Vargas, padre buscador

Vargas consideró que las agresiones documentadas durante la movilización no pueden resolverse únicamente con un pronunciamiento oficial, debido a la gravedad de los hechos.

Padre buscador asegura que Gobierno de CDMX engañó a colectivos durante agresión en Calzada de Tlalpan

En la misma entrevista, Fernando Vargas rechazó la versión de las autoridades de que existió una maniobra de contención para liberar la vialidad.

Según explicó, los colectivos de madres buscadoras recibieron la indicación de que podrían mantener su manifestación mientras se permitía el paso de vehículos, pero aseguró que posteriormente fueron agredidos por elementos presuntamente pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El padre buscador afirmó que los ataques ocurrieron al menos en tres ocasiones y que estos quedaron registrados en fotografías y videos difundidos posteriormente.

“Estas disculpas no son suficientes, es parte de información falsa. No es cierto que hubo un asunto de contención o liberar una vialidad, sino que nos engañaron diciendo que permitirían convivir la manifestación con el tránsito de vehículos. Cuando estábamos en esa maniobra llegaron elementos motorizados con casco y nos atacaron cuando menos en tres ocasiones. Ahí están las imágenes; son ataques directos, incongruentes con el diálogo que se estaba teniendo para permitir el tránsito de vehículos. Esto no sucedió como ellos lo mencionan" Fernando Vargas, padre buscador

Fernando Vargas niega que las madres buscadoras sean adversarias políticas

Fernando Vargas también aseguró que, tras la agresión ocurrida en la Calzada de Tlalpan, aumentaron los ataques contra madres buscadoras tanto en redes sociales como de manera presencial.

Además, afirmó que la violencia contra los colectivos ha ido escalando desde antes de esa manifestación y acusó que, desde distintos niveles de gobierno, las madres buscadoras han sido descalificadas y señaladas como adversarias políticas.

Por ello, exigió una disculpa pública desde la Presidencia de la República.

“Exigimos una disculpa pública desde la Presidencia de la República porque, a partir de eso, hubo una descalificación y se nos colocó como adversarios políticos” Fernando Vargas, padre buscador

Finalmente, rechazó que los colectivos de búsqueda tengan vínculos partidistas y sostuvo que la desaparición de personas afecta a familias de todos los sectores sociales y de todo el país.