Alejandro Hope, experto en seguridad nacional y exasesor de Margarita Zavala, murió la mañana del viernes 28 de abril a causa de endocarditis.

Su muerte ha consternado al medio político e informativo, pues diferentes personajes se han pronunciado lamentando su muerte.

Pero, ¿quién era Alejandro Hope, el experto en seguridad nacional que falleció a los 52 años de edad?

¿Quién era Alejandro Hope?

Alejandro Hope nació el 3 de febrero de 1971 y a sus 52 años de edad se desempeñaba como analista en política de seguridad.

Además, Alejandro Hope escribía una columna de opinión regular en El Universal, así como en otros medios de comunicación mexicanos y extranjeros, entre ellos The New York Times y Financial Times.

Destaca que de 2014 a 2016 Alejandro Hope trabajó como editor de Seguridad y Justicia en El Daily Post y fue coautor de un libro sobre delincuencia y política de seguridad titulado: “La Mentada Estrategia: Dos ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito”

El hombre fue considerado como un experto en seguridad nacional, pues durante 13 años ejerció puestos en dicho sector, fungiendo como:

Director de política de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ), de 2011 a 2014

), de 2011 a 2014 Ejecutivo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de 2008 a 2011, el sexenio de Felipe Calderón

Asimismo, Alejandro Hope se desempeñó como:

Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados

Jefe de gabinete del Senador Adolfo Aguilar Zinser y formó parte del equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox entre 1998 y 2000

y formó parte del equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox entre 1998 y 2000 Trabajo en Banobras y la Secretaría de Energía durante los 90

Alejandro Hope fue asesor de Margarita Zavala, candidata independiente por la presidencia en las elecciones 2018

En sus intervenciones, Alejandro Hope aseguró que no implementaría la misma estrategia que el expresidente y esposo de Margarita Zavala, Felipe Calderón, para el combate a la inseguridad en México.

Además, señaló que haría una restructuración de la administración pública y fortalecimiento de las instituciones de seguridad abandonadas.

“La situación es distinta, se ha aprendido. Sabemos más de lo que sabíamos en 2006. No va a ser una repetición mecánica de lo sucedido en la administración de Calderón, de eso sí pueden estar seguros” Alejandro Hope

Alejandro Hope contaba con una licenciatura de la Universidad de Pensilvania y un doctorado en Política de la Universidad de Princeton.

Alejandro Hope muere por endocarditis

Además, se indicó que el experto en seguridad nacional presentaba endocarditis y fue intervenido porque necesitaba una válvula del corazón.

Cabe destacar que el 27 de abril familiares y amigos de Alejandro Hope comenzaron a solicitar donadores de sangre para una operación que se le realizó en el Hospital Español.