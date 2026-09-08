La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA CDMX) defendió la conservación del lobo gris mexicano, especie emblemática de México y fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, luego de que Donald Trump ordenara revisar si debe mantener su protección federal en Estados Unidos.

La postura de la SEDEMA ocurre en medio de la preocupación por el futuro del lobo mexicano, una especie que habita a ambos lados de la frontera y cuya recuperación depende de los esfuerzos coordinados entre México y Estados Unidos.

SEDEMA CDMX destaca el Programa de Conservación Binacional del lobo mexicano

A través del Programa de Conservación Binacional, ambos países han trabajado en la reproducción, manejo, recuperación y protección del Canis lupus baileyi. SEDEMA CDMX participa en estas acciones mediante sus Centros de Conservación de la Vida Silvestre.

La SEDEMA recordó que el lobo mexicano es una especie en peligro de extinción y que la CDMX ha tenido un papel relevante en su conservación. Desde 1978, los centros de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes han contribuido al nacimiento de cerca de 200 ejemplares.

SEDEMA defiende protección del lobo gris mexicano (@SEDEMA_CDMX / X)

El llamado ocurre después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para determinar, en un plazo de 90 días, si los lobos grises y los lobos grises mexicanos cumplen con los criterios para perder las protecciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también pidió coordinación con Estados Unidos y señaló que, al tratarse de una especie transfronteriza, ambos países deben trabajar para conservarla.