Ante la decisión de la jueza a que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fuera puesto en libertad, aunque aún con un proceso por violencia familiar en curso, la Secretaría de las Mujeres se pronunció.

Mediante un comunicado, la Secretaría de las Mujeres dijo respaldar a María Felicia Jiménez tras la decisión de la jueza, asegurando brindarían “atención integral” a la esposa del exdirector de Pemex.

Secretaría de las Mujeres reafirma su apoyo a María Felicia Jiménez tras liberación de Víctor Rodríguez Padilla

Una vez anunciado que Víctor Rodríguez Padilla sería puesto en libertad, la Secretaría de las Mujeres reafirmó que María Felicia Jiménez puede acceder a los apoyos que brindan.

Con un comunicado, la Secretaría de las Mujeres argumentó que han ofrecido y siguen vigentes los servicios de asesoría, acompañamiento psicosocial y apoyo institucional para María Felicia Jiménez.

Sin embargo, recordó que estos solo se pueden brindar si la víctima los pide.

Asimismo, se aseguró que estos servicios se dan con “respeto a su autonomía, dignidad y libre” de revictimización o discriminación.

Por otra parte, la Secretaría de las Mujeres no solo refrendó sobre estos servicios a María Felicia Jiménez, sino para toda aquella que lo requiera y viva “cualquier tipo de violencia”.

Secretaría de las Mujeres reconfirma apoyo a María Felicia Jiménez tras liberación de su agresor. (@mujeresgobmx)

Secretaría de las Mujeres reconfirma apoyo a María Felicia Jiménez tras liberación de su agresor. (@mujeresgobmx)

María Felicia Jiménez dio el perdón a Víctor Rodríguez Padilla, pero su proceso por violencia familiar sigue

El que la jueza de Atlacholoaya, Morelos, dio libertad a Víctor Rodríguez Padilla, influenciada porque su víctima le dio el perdón y porque acreditó el domicilio donde podrá ser ubicado.

Sin embargo, esta decisión no quiere decir que Padilla sea inocente. Pues la Fiscalía de Morelos aún tiene el proceso contra el exdirector de Pemex por violencia familiar, es decir, este proceso se realizará mientras está en libertad.