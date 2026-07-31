Este viernes 31 de julio, la UNAM presentará públicamente la propuesta de la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026, tras denuncias de trampas e irregularidades en el examen en línea.

El rector Leonardo Lomelí enfatizó que “todas las opciones están sobre la mesa” para garantizar un acceso equitativo y proteger a quienes se prepararon legítimamente.

Mientras tanto, las inscripciones quedaron suspendidas de forma provisional, aunque el pase reglamentado no será afectado.

Se espera que la UNAM anuncie nuevas fechas en la presentación de hoy.

UNAM: “Todas las opciones están sobre la mesa”

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ha sido enfático en que la institución no debe normalizar las conductas deshonestas, señalando que estas acciones no solo afectan a la universidad, sino al conjunto de la sociedad.

Leonardo Lomelí aseguró que es una prioridad proteger a quienes se esforzaron y estudiaron legítimamente, por lo que ha declarado que “todas las opciones están sobre la mesa” para corregir la situación y garantizar un acceso equitativo.

UNAM descartó reposición del examen de admisión

Debido a esta revisión, la UNAM anunció la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a todas las licenciaturas, medida que se mantendrá hasta que la Comisión Técnica presente sus conclusiones definitivas.

En días previos, la UNAM tuvo que desmentir comunicados falsos que circulaban en redes sociales sobre una “reposición total” inmediata del examen, aclarando que cualquier determinación oficial se comunicaría exclusivamente por sus canales institucionales.

Pase reglamentado de la UNAM sin afectaciones

A pesar de la incertidumbre para los aspirantes externos, la UNAM confirmó que el proceso de pase reglamentado 2026 no será afectado por esta revisión.

Los egresados del bachillerato de la UNAM que ingresan por esta vía no perderán su lugar ni la carrera asignada, ya que su situación administrativa se reanudará una vez que concluya la evaluación del proceso de ingreso por examen.

Se espera que tras la presentación de la Comisión Técnica de la UNAM de hoy se definan las nuevas fechas para la entrega de documentos y se aclare finalmente si habrá una reposición parcial o total de la evaluación para los aspirantes externos.