El colegio de directores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó su respaldo al proceso de revisión que llevará a cabo la Comisión Técnica en torno al examen en línea 2026.

“El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su pleno respaldo a las decisiones adoptadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, como la determinación de conformar la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026″ Dirección General de Comunicación Social de la UNAM

Así lo dio a conocer la Dirección General de Comunicación Social (DGSC) de la UNAM en un comunicado en el que resaltó que los directivos sostuvieron una reunión en la que abordaron el tema.

También se informó que los directores de facultades y escuelas de la UNAM resaltaron que la revisión que realizará la Comisión Técnica del examen en línea, es de la mayor trascendencia.

Examen en línea UNAM (Michelle Rojas)

Directores de escuelas y facultades de la UNAM apoyan revisión de examen en línea

El 27 de julio, la UNAM anunció la instalación de una Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 tras las fallas detectadas en el examen.

Tras ello, los directores de escuelas y facultades de la UNAM respaldaron al rector Leonardo Lomelí Vanegas durante una reunión en la que abordaron el tema de la revisión.

En el encuentro, los directores coincidieron en que la universidad está obligada a priorizar a los aspirantes que con dedicación y esfuerzo se prepararon para participar en el proceso de ingreso.

Debido a ello, expresaron su total confianza en que la Comisión Técnica propondrá opciones que permitan avanzar hacia una ruta certera para las y los jóvenes afectados por las fallas detectadas.

De la misma forma, los directores de la UNAM destacaron el perfil profesional, la independencia y el rigor académico de las y los expertos que fueron convocados para ejecutar la revisión.

Colegio de directores advirtió que revisión de examen en línea es de la mayor trascendencia

Al expresar su respaldo a la revisión del exámenes en línea, el Colegio de Directores de la UNAM subrayó que la labor de la Comisión Técnica es de la mayor trascendencia para la institución.

En el comunicado de la DGSC, se indicó que la revisión del examen estará a cargo de expertos que propondrán la mejor ruta para resolver las afectaciones.

Asimismo, reiteraron su compromiso con la UNAM, con su autonomía, su vocación de servicio a México y la defensa permanente de los principios que rigen a la Máxima Casa de Estudios.