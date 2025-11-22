Fidel Rueda, cantante de regional mexicano, está en la mira del ojo público tras revictimizar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto derivado de que su ultimo concierto proyectó un video hecho con inteligencia artificial, el cual hace mofa del lamentable acoso que sufrió Sheinbaum.

Pero, ¿quien es Fidel Rueda? Esto sabemos del cantante que revictimizó a Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Fidel Rueda?

Fidel Rueda es un cantante de regional mexicano originario de Culiacán, Sinaloa.

Debido a su origen, su música está influenciada por la banda, el norteño y los instrumentos que estos emplean, lo que conjugado para que actualmente sea referente en el regional mexicano.

Fidel Rueda (Fidel Rueda / FB)

¿Qué edad tiene Fidel Rueda?

Fidel Rueda nació el 23 de marzo de 1983, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fidel Rueda?

El cantante Fidel Rueda no está casado actualmente, aunque ha mencionado que es divorciado, pues se separó de su primer matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Fidel Rueda?

De acuerdo con la astrología occidental, Fide Rueda es del signo zodiacal Aries.

Fidel Rueda (Fidel Rueda / FB)

¿Cuántos hijos tiene Fidel Rueda?

Fidel Rueda es padre de tres hijos; dos hombres y una mujer, producto de su primer matrimonio y una relación posterior.

¿Qué estudió Fidel Rueda?

Se desconoce el último grado de estudios con el que cuenta el cantante Fidel Rueda.

¿En qué ha trabajado Fidel Rueda?

Fidel Rueda cuenta con más de 20 años de trayectoria, pues desde muy pequeño mostró talento para la música.

Inició formalmente a temprana edad en el grupo Los Buitres, en su natal Culiacán Sinaloa y posteriormente se ha dedicado a ser solista.

Fidel Rueda (Fidel Rueda / FB)

Fidel Rueda revictimizó a Claudia Sheinbaum en su concierto

Los hechos tuvieron lugar durante el concierto que Fidel Rueda llevó a cabo en Jiquilpan, Michoacán, en donde reprodujo un video hecho con Inteligencia Aritficial.

Este muestra a la presidenta Claudia Sheinbaum bailando, pero la escena fue tomada a partir del acoso que sufrió.

Esto genero debate en redes sociales, por el uso indebido de la imagen de la presidenta, además de retomar un hecho reprobable, pues representa la comisión de un grave delito que sufrió Claudia Sheinbaum.