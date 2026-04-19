Joan Manuel Serrat es músico y una de las figuras más imprescindibles de la cultura hispana, conocido cariñosamente como “El noi del Poble-sec”, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

¿Qué edad tiene Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

¿Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

¿Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español tiene hijos?

¿Qué estudió Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

¿En qué trabajó Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Joan Manuel Serrat (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

¿Quién es Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Joan Manuel Serrat es un cantautor, compositor y poeta español, pionero de la Nova Cançó catalana nacido en Barcelona y una de las figuras mas influyentes de la música en lengua española.

Su relevancia trasciende la música por su firme compromiso ético; se convirtió en un símbolo de resistencia cultural durante la dictadura de Francisco Franco.

Joan Manuel Serrat es recordado por hitos de valentía civil, como su renuncia a representar a España en Eurovisión (1968) si no se le permitía cantar en catalán, y su exilio en México tras condenar los últimos fusilamientos del régimen en 1975.

Su obra, que fusiona la canción popular con la alta poesía como sus adaptaciones de Antonio Machado y Miguel Hernández, es el puente definitivo entre la cultura española y latinoamericana.

Joan Manuel Serrat (CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué edad tiene Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943, por lo que actualmente tiene 82 años de edad.

Se retiró oficialmente de los escenarios en diciembre de 2022 con una histórica gira de despedida titulada “El vicio de cantar”.

Joan Manuel Serrat (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

¿Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español tiene esposa?

Sí, Joan Manuel Serrat está casado con Candela Tiffón, con quien ha mantenido una relación estable durante décadas.

Serrat se refiere a ella cariñosamente como “Yuta” y contrajeron matrimonio en 1978 y han mantenido una relación sólida y discreta, alejada de los focos mediáticos, durante más de cuatro décadas.

¿Qué signo zodiacal es Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Al haber nacido un 27 de diciembre, su signo zodiacal es Capricornio.

Curiosamente, muchas de las letras de Joan Manuel Serrat, reflejan la tenacidad, la introspección y el respeto por las raíces que suelen atribuirse a este signo.

Joan Manuel Serrat (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

¿Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español tiene hijos?

Joan Manuel Serrat tiene tres hijos:

Queco : Su hijo mayor, nacido de una relación previa con la modelo Mercedes Doménech.

: Su hijo mayor, nacido de una relación previa con la modelo Mercedes Doménech. María : Fruto de su matrimonio con Candela Tiffón.

: Fruto de su matrimonio con Candela Tiffón. Candela: También hija de su matrimonio con Tiffón, quien es una reconocida actriz en España.

Joan Manuel Serrat (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

¿Qué estudió Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Aunque su destino estaba en los escenarios, Serrat tiene una formación técnica y científica, pues se graduó como Perito Agrícola, actualmente Ingeniería Técnica Agrícola, en la Escuela de Peritos Agrícolas de Barcelona.

De hecho, llegó a realizar sus prácticas en el Pirineo de Lérida antes de que el éxito de sus primeras canciones cambiara el rumbo de su vida.

Joan Manuel Serrat (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM / Fernando Carranza García)

¿En qué trabajó Joan Manuel Serrat, músico y voz crítica contra el franquismo español?

Joan Manuel Serrat se desarrolló principalmente como cantautor, compositor y poeta.

Aunque también participó en cine y televisión en algunos proyectos, pero su trayectoria está centrada en la música, donde se convirtió en un referente cultural y artístico tanto en España como en América Latina.

En ese sentido, su carrera se ha desarrollado en el ámbito de la música y las artes, desempeñándose como:

Cantautor y compositor: Con más de 30 álbumes de estudio.

Con más de 30 álbumes de estudio. Actor: Participó en algunas películas a finales de los años 60 y principios de los 70 como en Palabras de amor.

Participó en algunas películas a finales de los años 60 y principios de los 70 como en Palabras de amor. Locutor y colaborador: En sus inicios participó en programas de radio en Barcelona.

En sus inicios participó en programas de radio en Barcelona. Divulgador cultural: Ha sido un incansable promotor de la literatura española, rescatando la obra de poetas olvidados o censurados.