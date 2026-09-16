Secretaría de Marina (Semar) anunció la tarde de este 15 de septiembre, el cierre de puertos en el noroeste de México por lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado.

Las afectaciones serán principalmente en los estados de Sonora y Baja California.

Ante tal situación, la autoridades hicieron un llamado para atender las recomendaciones y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Puertos del noroeste de México que cerraron por lluvias y oleaje elevado

De acuerdo con la Semar y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el cierre de puertos en el noroeste de México será tanto para embarcaciones mayores como menores con costa hacia el Océano Pacífico:

Embarcaciones mayores: Sonora: Puerto Peñasco

Embarcaciones menores: Baja California: San Felipe / Sonora: Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, Puerto Libertad y Bahía Kino

Cierran puertos en el noroeste de México por lluvias y oleaje elevado (@CNPC_MX)

Cabe señalar que Puerto Peñasco se mantiene cerrado desde el lunes 14 de septiembre .

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de California, generará lluvias puntuales intensas en Sonora y lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.

El clima con lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado podrían extenderse hasta el miércoles 16 de septiembre en el noroeste del país, producto del monzón mexicano e inestabilidad atmosférica.