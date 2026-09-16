Cierran puertos en el noroeste de México por lluvias y oleaje elevado

Secretaría de Marina (Semar) anunció la tarde de este 15 de septiembre, el cierre de puertos en el noroeste de México por lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado.
Las afectaciones serán principalmente en los estados de Sonora y Baja California.
Ante tal situación, la autoridades hicieron un llamado para atender las recomendaciones y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.
Puertos del noroeste de México que cerraron por lluvias y oleaje elevado
De acuerdo con la Semar y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el cierre de puertos en el noroeste de México será tanto para embarcaciones mayores como menores con costa hacia el Océano Pacífico:
- Embarcaciones mayores: Sonora: Puerto Peñasco
- Embarcaciones menores: Baja California: San Felipe / Sonora: Golfo de Santa Clara, Puerto Peñasco, Puerto Libertad y Bahía Kino
Cabe señalar que Puerto Peñasco se mantiene cerrado desde el lunes 14 de septiembre.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de California, generará lluvias puntuales intensas en Sonora y lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.
El clima con lluvias fuertes a intensas, viento fuerte y oleaje elevado podrían extenderse hasta el miércoles 16 de septiembre en el noroeste del país, producto del monzón mexicano e inestabilidad atmosférica.