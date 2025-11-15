Mark Carney, primer ministro de Canadá, habló un poco de su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal.

Donde Mark Carney destacó principalmente el compromiso y la disciplina de Claudia Sheinbaum para con su labor como mandataria de México.

Mark Carney señala que Claudia Sheinbaum es excepcional

Antes de iniciar formalmente su participación en el evento de la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, Mark Carney fue cuestionado sobre su opinión acerca de Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Mark Carney señaló que Claudia Sheinbaum es “excepcional” en su trabajo, ya que su jornada diaria empieza desde las primeras horas del día, a las 5:30 a.m., con reuniones de seguridad y la Mañanera del Pueblo.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP / AP)

Destacando el primer ministro de Canadá que dichas conferencias están llenas de medios de comunicación y se pueden extender hasta una hora y media, algo que es “impresionante”.

A manera de broma, el mandatario canadiense señaló que él no tiene el suficiente material para una sola conferencia , mucho menos para hacer una diaria como es el caso de Claudia Sheinbaum.

Palabras que fueron muy bien recibidas por los asistentes al evento, además de ser tomadas como un gesto de respeto para con la presidenta de México.

“En primer lugar, la señora Sheinbaum, que es excepcional —seamos claros, es excepcional—. La señora comienza su día a las 5:30 de la mañana todos los días. La primera reunión es a las 6 a.m., en persona, sobre seguridad interna en México, seguida de una conferencia de prensa diaria durante una hora y media. Yo no tengo material para una conferencia de prensa” Mark Carney

El evento donde participó Mark Carney tenía como objetivo fortalecer las relaciones entre México y Canadá

A muchos les ha sorprendido que Mark Carney fuera cuestionado acerca de Claudia Sheinbaum en un evento en Canadá; sin embargo, esto se entiende, pues la idea era fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países.

Ahí mismo destacó la relevancia de Claudia Sheinbaum para la estabilidad de América del Norte, así como su liderazgo y cooperación en las relaciones bilaterales.

Dicho evento contó con la asistencia de empresarios y representantes de diversos sectores económicos de ambos países.

Demostrando que la reciente reunión entre Mark Carney y Claudia Sheinbaum fue benéfica para ambas partes, algo que era muy importante ante la inestabilidad que ha traído Estados Unidos a la región.