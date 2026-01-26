Por medio de un comunicado la SCJN anunció la transición definitiva de su canal insitucional, Justicia TV.

El espacio ahora operará bajo el nombre de Plural TV, en una propuesta que promete el alcance de la agenda judicial desde un enfoque inclusivo y para todas las edades.

Plural TV y la barra de programación para el canal de la SCJN

Fue en octubre de 2025 cuando inició el proceso transición a Plural TV con la introducción de nuevos contenidos a la barra de programación.

En aquél entonces Mardonio Carballo, el director general del entonces Justicia TV, explicó los tres ejes dentrales del nuevo canal:

Derechos humanos

Pedagogía jurídica

Pueblos indígenas

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Del mismo modo, Carballo explicó que el cambio de “Justicia” a “Plural” responde a la intención de ampliar el alcance del canal.

Esto último con el propósito de facilitar la comprensión de los temas judiciales a través de la reducción de lenguaje técnico y la promoción del conocimiento enfocado a los derechos humanos.

Parte de la pluralidad se buscará por medio de la diversidad lingüística y cultural del país en los contenidos del canal.

Para esto, se ha incluido la participación de conductores en cinco lenguas indígenes como náhuatl, tseltal, zoque, purépecha y chinanteco.

Plural TV continuará con la transmisión de sesiones del pleno, así como programas como:

Plural Niñox: barra infantil del canal

La Escucha en Pleno: acercamiento a las ministras y ministros dela Suprema Corte

Ombligo de Tierra: programa enfocado a las minorías y pueblos indígenas

A su vez, habrá tres noticieros a lo largo del día, transmitidos de lunes a viernes.

Pluar TV se puede ver por medio de los canales de tele de paga:

Izzi: Canal 190

Sky: Canal 639

Totalplay: Canal 639

Dish: Canal 360

Por su parte, las opciones para verlo en línea son:

Sitio web: justiciatv.mx

YouTube: Plural TV

Sitio web de la SCJN: scjn.gob.mx