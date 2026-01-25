La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) informó hoy domingo 25 de enero que los ministros no utilizarán las camionetas blindadas que recientemente adquirió el Poder Judicial.

De acuerdo con un comunicado, la SCJN manifestó que buscarán devolver las camionetas, cuyo precio supera el millón de pesos, o en su defecto quedarán a disposición de otros juzgadores.

Ministros de la SCJN rechazan utilizar camionetas blindadas; reiteran compromiso con el uso responsable de recursos

A través de un comunicado emitido este domingo, la SCJN dio a conocer que los ministros acordaron de manera conjunta no utilizar las nuevas camionetas blindadas.

Tras la polémica generada debido al millonario gasto que realizó la SCJN en la compra y blindaje de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee 2026, la institución señaló que se decidió iniciar su proceso de devolución.

No obstante, debido a que esto sería complicado debido al blindaje colocado, la SCJN manifestó que las nuevas camionetas quedarán a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.

De esta manera, la SJCN refrendó su compromiso con el “uso eficiente y responsable” del presupuesto de la institución, el cual señalan deriva del pueblo de México.

Con esta decisión, los ministros de la SCJN reiteraron que continuarán trabajando con lograr una justicia real y verdadera para nuestro país.

La SCJN añadió que será este lunes 26 de enero cuando brinden una conferencia de presa, con la finalidad de abonar más detalles acerca de este decisión de los ministros que integran el Pleno del Máximo Tribunal.