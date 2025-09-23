La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Presidencia deberá entregar oficios firmados por el ahora senador Alejandro Esquer Verdugo, sobre la Secretaría de Marina (Semar).

Acorde con lo señalado, fue la ministra Loretta Ortíz quien presentó el proyecto que respalda al ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que fue el órgano ante el que se interpuso la demanda.

La misma fue interpuesta por la ministra María Estela Ríos cuando era la consejera Jurídica de Presidencia, por lo que fue impedida ante el Pleno de la SCJN para votar en este proyecto el lunes 22 de septiembre.

Presidencia debe entregar oficios de Semar firmados por Alejandro Esquer Verdugo: SCJN

En revisión al recurso presentado por Presidencia en 2022, la SCJN votó a favor de la resolución del INAI para que se entreguen 15 oficios de Semar que fueron firmados por Alejandro Esquer Verdugo.

Tal como explicó Loretta Ortiz, su proyecto propone declarar como infundado el recurso que presentó la ahora ministra María Estela Ríos, debido a que la protección de la seguridad nacional no puede basarse en reservar la información.

“En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible: toda la información contenida en los oficios ya es de dominio público. Incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades." Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

En especial si dicha información de la Semar ya es pública y fue difundida por las propias autoridades (Presidencia) en comunicados oficiales junto a notas periodísticas al respecto.

Sin embargo, dicha resolución no deriva en que Presidencia deba compartir este tipo de información de seguridad nacional, ya que debe hacerse caso por caso para descartar.

Presidencia deberá entregar oficios de Semar firmados por Alejandro Esquer Verdugo (Loretta Ortiz)

Semar: Oficios firmados por Alejandro Esquer Verdugo se negaron por seguridad nacional

En contexto, María Estela Ortiz presentó una impugnación contra el INAI y su resolución de hacer públicos 89 oficios que fueron firmados por Alejandro Esquer Verdugo en 2021 bajo el argumento de ser de seguridad nacional que fue lo resuelto por la SCJN.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó este punto debido a que se han resuelto 69 de estos oficios, que implican adscripción de almirantes y vicealmirantes, así como capacitación de personal de la Semar.

En 2022, el INAI había ordenado a Presidencia entregar la versión pública de estos 15 oficios que fueron firmados por el entonces secretario particular del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alejandro Esquer Verdugo.