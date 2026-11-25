La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción del amparo de impugnación para la expropiación de terrenos de la Guardería ABC; familias señalan que se perderían pruebas si se demuele.

El amparo atraído por la SCJN busca resolver la demanda de amparo interpuesta en 2024 tras la publicación de la expropiación de 7 predios en Sonora, que incluyen los restos de la Guardería ABC para construir un memorial.

Sin embargo, tras la impugnación al decreto publicado el 4 de junio en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la expropiación quedó congelada mientras se resuelven los recursos.

SCJN atrae amparo de impugnación contra expropiación de terrenos de la Guardería ABC

En sesión del Pleno, la SCJN aprobó con mayoría de cinco votos ejercer la facultad de atracción del amparo en revisión para determinar si los familiares de la Guardería ABC pueden impugnar la expropiación de terrenos.

El proyecto 1275/2026 busca resolver el amparo en revisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, sobre el recurso 1242/2025, que data de una demanda interpuesta en junio 2024.

Los ministros de la SCJN a favor fueron:

Cuatro de los ministros se mostraron en contra de ejercer la facultad de atracción; sin embargo, no brindaron argumentos al respecto ni se abrió el debate sobre el tema en la sesión de este miércoles 25 de noviembre.

Al momento, durante la sesión del Pleno de la SCJN no se brindó el nombre del ministro a quien se turnará este amparo, así como tampoco una posible fecha de discusión.

Familias de la Guardería ABC rechazan memorial en los terrenos: se perderían pruebas en la demolición

En los terrenos de la Guardería ABC se busca construir un monumento conmemorativo de los 49 niños que murieron en el incendio del 5 de junio de 2009, así como un museo con una exposición permanente sobre la tragedia.

Sin embargo, las familias de las víctimas presentaron el amparo ya que la demolición y posterior construcción podría destruir evidencias del caso y afectar el proceso jurídico en contra de los responsables.

En 2025, una jueza federal sobreseyó el amparo de las familias ya que considera que los padres no tienen derechos reales —y tampoco los acreditaron— sobre los predios expropiados, por lo que se falló en su contra.