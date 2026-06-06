A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, familiares hacen pase de lista

A 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, familiares realizaron una ceremonia en donde llevaron a cabo un pase de lista.

Asimismo, reiteraron su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad por la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en donde murieron 49 menores en la Guardería ABC.

Familiares de Guardería ABC reiteran llamado de justicia con emotivo pase de lista

Familiares llevaron a cabo un encuentro solemne a 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

Durante este acto, los asistentes realizaron un emotivo pase de lista en el que se mencionaron los nombres de los 49 niños y niñas que resultaron víctimas del siniestro.

Así, los nombres de cada menor fueron recordados no solo como víctimas, sino como el motor de una lucha social que insiste en transformar profundamente las leyes de estancias infantiles en todo el país.

En el pase de llista cada nombre pronunciado fue seguido por la frase “no debió morir”, la cuál resuena como un eco de justicia para las autoridades federales.

La ceremonia reafirmó el inquebrantable compromiso de las familias por no permitir que el paso de los años diluya la responsabilidad histórica de las autoridades y funcionarios involucradas en esta irreparable tragedia.

Los participantes reiteraron al momento de tomar la palabra su llamado de justicia, buscando que lo sucedido no quede en otro caso de impunidad.