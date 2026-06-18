La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como imprescriptibles los delitos del caso Guardería ABC cometidos en agravio de niños: paso del tiempo no impedirá que responsables sean castigados.

“Es indudable que la multiplicidad de violaciones cometidas en perjuicio de las niñas y los niños que se encontraban en su primera infancia“. Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

El proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz, para la revisión de un amparo presentado por uno de los vinculados a proceso, bajo argumento de que los hechos prescribieron.

Aunque anteriormente una jueza de Distrito ya había rechazado dicho amparo contra los delitos de homicidio y lesiones agraviadas, el quejoso lo sometió a revisión ante el Tribunal Colegiado Auxiliar que lo turnó a la SCJN.

SCJN determina que delitos de caso Guardería ABC no prescriben

El proyecto de la ministra Loretta Ortiz fue aprobado en el Pleno de la SCJN y determina que el paso del tiempo no prescribirá los delitos de homicidio y lesiones culposas en comisión por omisión perpetrados en el caso Guardería ABC.

El Pleno de la SCJN discutió dicho amparo en su sesión de hoy jueves 18 de junio, en la cual, a 17 años de la tragedia que provocó la muerte de 49 niños y lesiones en otros 106, se dedicó un minuto de silencio.

Por lo que con base al artículo 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se puede declarar prescripción a agravios cometidos contra las infancias, como el caso Guardería ABC.

En consecuente, la SCJN explicó que dichas violaciones a los derechos humanos son graves, contra niños que fueron vulnerados tanto a nivel individual como colectivo así como los daños a los bienes jurídicos.

Loretta Ortiz añadió durante su ponencia que el incendio en la Guardería ABC es una de las peores tragedias infantiles ocurridas en México, por lo que no se puede permitir la impunidad y la prescripción es inaplicable.

Memorial a la Guarderia ABC (Moises Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

El recurso presentado por el exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, será devuelto al Tribunal Colegiado para que continúe con el análisis del caso.

El amparo en revisión corresponde al 648/2024 presentado contra la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2021, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora.

Al mismo se han sumado las víctimas directas así como los padres de los 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC del IMSS, quienes siguen pidiendo justicia.