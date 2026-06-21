La Fiscalía General de la República (FGR)dio a conocer que continuará el proceso penal por el caso Guardería ABC, tras el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De esta forma, seguirán las acciones legales contra dos funcionarios del IMSS, señalados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión:

Sergio Antonio Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS

Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del IMSS

Marcha por la Guardería ABC (Mario Jasso)

SCJN determinó que los delitos cometidos en el caso Guardería ABC no prescriben

A 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niñas y niños, la FGR señaló que continuará el proceso penal contra los supuestos responsables.

Lo anterior, luego de que la SCJN determinara el jueves pasado que los delitos asociados en este caso no prescriben, al considerarse violaciones graves a los derechos humanos.

Con esto, se determinó que seguirá la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos.

Memorial a la Guarderia ABC (Moises Pablo Nava / Moisés Pablo Nava)

Exfuncionario del IMSS intentó ampararse por caso Guardería ABC

En su tarjeta informativa, la FGR señaló que Sergio Antonio Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un juicio de amparo indirecto.

Su defensa alegaba que la acción penal en su contra estaba prescrita y que no le era aplicable el artículo 106, párrafo último de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.