La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), inicie juicios en contra de varios exfuncionarios ligados a Genaro García Luna.

Por medio de dicha determinación de la SCJN, se abre la puerta a procesar esquemas de contratación privatizados en los penales federales que generaron sobrecostos al erario por más de 5 mil millones de pesos.

Por su parte, la SSPC mantiene bajo investigación a excoordinadores del sistema penitenciario y antiguos colaboradores de García Luna acusados por presunto peculado y delincuencia organizada.

SCJN (SCJN )

SCJN permite que SSPC vaya contra exfuncionarios ligados a Genaro García Luna

Un grupo de exfuncionarios señalados por tener nexos con Genaro García Luna, permanece bajo la mira de la SSPC debido a su presunta participación en esquemas de peculado y delincuencia organizada.

Dichos exservidores públicos están vinculados con la firma de contratos privatizados durante administraciones pasadas, los cuales generaron un daño millonario al presupuesto asignado a los reclusorios federales.

Como parte del caso, el pleno de la SCJN resolvió en su sesión del 20 de agosto que la SSPC tiene las facultades legales para iniciar procedimientos contra las empresas y exfuncionarios involucrados.

Tras la emisión de 7 votos a favor, la SCJN determinó que las autoridades federales quedan habilitadas para revisar de fondo las cláusulas financieras de los contratos y exigir la reparación del daño ocasionado al erario público.

Juicio de Genaro García Luna (AP )

Se considera que la afectación patrimonial “no puede agotarse en la clasificación dogmática del tipo penal, sino que debe atender a la relación económica real entre la conducta imputada y el patrimonio del ente público”.

SSPC investiga a exfuncionarios acusados de contratos irregulares

El caso de la SSPC contra los exfuncionarios ligados a Genaro García Luna refiere que entre los implicados hay excoordinadores del sistema penitenciario y antiguos mandos operativos.

Dichos exservidores públicos son acusados por facilitar una serie de concesiones irregulares, pues omitieron la aplicación de los controles legales y administrativos vigentes.

Los expedientes abiertos detallan anomalías operativas dirigidas a beneficiar a la red de colaboradores cercanos al extitular de la SSPC, por lo que la autoridad busca deslindar las responsabilidades penales.

Con la integración de estas carpetas, la SSPC pretende esclarecer las irregularidades financieras y avanzar en los procesos judiciales para sancionar las conductas ilícitas detectadas en el sistema penitenciario.