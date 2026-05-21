La Secretaría de Hacienda informó que México recuperará 578 millones de dólares en un golpe al Caso García Luna, tras un fallo histórico de una corte de Miami, Florida.

La resolución judicial confirma que los mecanismos de contratación pública vinculados al exsecretario Genaro García Luna fueron manipulados para beneficiar intereses privados en perjuicio de la riqueza nacional.

México obtiene fallo favorable por 578 millones de dólares en caso Genaro García Luna

La Secretaría de Hacienda informó que una corte de Miami instruyó que México recupere 578.5 millones de dólares que están relacionados al caso García Luna

Esta decisión recae sobre miembros de la familia Weinberg y sus empresas, quienes deberán abonar el total de dicha cantidad por los perjuicios económicos causados al erario federal mexicano.

Genaro García Luna, ex secretario de seguridad publica (Especial)

Este resultado es el fruto de una estrategia legal que ha sido coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dicha dependencia ha priorizado la identificación y persecución de activos derivados de actividades ilícitas que fueron transferidos fuera de las fronteras nacionales.

Durante el desahogo del proceso, se presentaron pruebas contundentes, incluyendo documentación financiera detallada y declaraciones de testigos, que permitieron rastrear la ruta del dinero y las maniobras de ocultamiento empleadas por los involucrados.

Los magistrados determinaron que la intervención de personas físicas y corporaciones fue clave para la obtención fraudulenta de contratos oficiales y el posterior blanqueo de los recursos obtenidos mediante cooperación internacional.

Este nuevo fallo se integra a una serie de victorias legales previas, destacando las sentencias de mayo de 2025 que ya habían fijado montos punitivos contra García Luna por miles de millones de dólares.

En conjunto, México ha logrado asegurar sentencias que superan los 3 mil 067 millones de dólares, lo que representa una de las acciones de recuperación patrimonial más grandes en la historia reciente del país.