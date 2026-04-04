El Servicio de Administración Tributario (SAT) alertó por un nuevo fraude en contra de los contribuyentes: visitas sorpresa a domicilio que son falsas al igual que los motivos que apuntan.

El SAT expresó su preocupación por la tendencia creciente contra los contribuyentes por diversos mensajes en los que se hacen pasar a la institución, por lo que instó a seguir las redes sociales oficiales.

SAT alerta por visitas a domicilio de contribuyentes: son falsas

Mediante comunicado, el SAT alertó a sus contribuyentes que sus funcionarios no realizan visitas sorpresa a domicilio, tras mensajes que circulan y que calificó de totalmente falsos.

El SAT señaló a su vez que también son falsos los motivos que enlistan en los mensajes para una visita a domicilio, generalmente dirigidos a pensionados y jubilados.

SAT alerta a contribuyentes por visitas falsas a domicilio y otros fraudes (SAT)

Entre ellos, un supuesto departamento de ventas del SAT que ofrece automóviles, así como operativos masivos de auditoría o para evitar el cierre de cuentas bancarias, por lo que hizo un llamado a los contribuyentes.

Y es el informarse sólo mediante canales oficiales; no solo sus redes sociales y el portal del SAT, sino también aclaró que las modificaciones fiscales entran en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tal como resaltó, las noticias falsas afectan directamente a los contribuyentes y los ponen en riesgo de fraude ante decisiones apresuradas por los señalamientos.

SAT alerta a sus contribuyentes sobre este tipo de fraudes

El SAT reiteró que tampoco se lleva a cabo ningún bloqueo masivo de cuentas bancarias por adeudos o el mal uso del concepto de una transferencia.

Igualmente, este 1 de abril, el SAT afirmó tener cuidado con los sitios falsos, así como los correos en los que te piden ingresar datos u ofrecen algún tipo de bien material, no sólo automóviles.

El SAT no te pedirá contraseñas o datos personales, ni información de tarjetas de crédito, así como ningún registro en algún link, por lo que insta a sus contribuyentes a mantenerse alertas.