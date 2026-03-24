Claudia Sheinbaum descartó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) esté en medio de una persecución a organizaciones civiles.

“Son evaluaciones estrictamente técnicas, para que al donar no se cobre impuesto, es una decisión técnica del SAT, no es una decisión política del gobierno” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y otras 100 organizaciones perdieran el registro para recibir donativos.

Es una decisión técnica del SAT suspender permisos para donativos a organizaciones

Claudia Sheinbaum reiteró que la suspensión o retiro de permisos a organizaciones para recibir donativos es una decisión del SAT basada en criterios técnicos y no involucra razones políticas.

La presidenta señaló que no tiene conocimiento sobre las organizaciones a las que se les suspendió el permiso para ser donataria.

“No sabía las organizaciones. Es un análisis técnico del SAT" Claudia Sheinbaum

Además, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, Claudia Sheinbaum resaltó que el permiso les fue retirado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que el SAT recordara que no se puede recibir donativos del extranjero.

“No sabía las organizaciones. Es un análisis técnico del SAT… Viene del periodo del presidente López Obrador donde se le quitó la posibilidad de ser donataria y el argumento del SAT entonces fue que recibía dinero del extranjero” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum reitera que SAT no consulta las suspensiones; toma decisiones técnicas

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el SAT es una institución independiente que toma decisiones técnicas para determinar las suspensiones de concesiones para recibir donativos.

Asimismo, reiteró que el SAT no la consulta para ninguna de estas decisiones pues se trata de acciones técnicas y no de “una decisión política del gobierno”.

“Pero de estas otras, yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran. No es que el SAT me pregunte: ‘oiga presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación?’, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas, para que al donar no se cobre impuesto, es una decisión técnica del SAT, no es una decisión política del gobierno” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que la cancelación de este registro de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se oficializó el 14 de enero de 2024, es decir, desde entonces no puede recibir donativos deducibles de impuestos.