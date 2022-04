¿Cómo sacar la constancia de situación fiscal del SAT? Aquí los 6 sencillos pasos

La constancia de situación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un documento que se saca en 6 sencillos pasos y busca comprobar que estás cumpliendo con tus obligaciones como contribuyente, entre ellos el pago de impuestos.

Ello sirve para constatar que estás inscrito o inscrita ante el SAT, tu régimen, actividades y si has cumplido con tus pagos de Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto Sobre la Renta (ISR) o ambos.

Paso a paso para sacar tu constancia de situación fiscal del SAT

1) Ingresa a la página oficial del SAT

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla)

2) Ve a la pestaña Otros Trámites y Servicios

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla)

3) Ingresa a Genera tu Constancia de Situación Fiscal

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla)

4) Registra datos de autenticación ya sea con contraseña o e.firma

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla)

5) Selecciona el botón Generar Constancia (en la parte inferior derecha)

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla)

6) Imprime o guarda en USB

Pasos para sacar la constancia de situación fiscal (Captura de pantalla )

La constancia de situación fiscal tiene normalmente tres páginas y puede ser emitida para personas físicas o morales, es decir, para cualquier trabajador o empresa que estén inscritos ante el SAT.

¿Cómo sacar la constancia de situación fiscal de manera presencial?

Si prefieres los trámites presenciales, también puedes hacerlo de esa manera. El sistema de citas te da cinco minutos para poder programarla en su portal.

Solicita una cita mediante internet a la hora y día que más te convenga. Recuerda acudir al menos con 15 minutos de antelación y llevar una memoria USB para la descarga del documento.

Citas SAT (Captura de pantalla)

En caso de que a última hora no puedas acudir, cancela, también por internet, no solo para que alguien ocupe ese espacio sino para que no acumules cancelaciones que te generen alguna sanción posterior.

¿Para qué sirve la constancia de situación fiscal?

Además de conocer tu si estás cumpliendo con tus obligaciones, algunas empresas piden ese documento al momento de iniciar u proceso de contratación o incluso cuando vas a solicitar un crédito, entre otros trámites.

Recuerda que este documento puede sacarse mediante internet las 24 horas del día, los 365 días del año.

Si es presencial, el sistema te mostrará los horarios disponibles pero cada oficina trabaja en jornadas variables que van de las 8:00 a máximo las 16:00.

Si no estás al día con el SAT, tus pagos pueden retrasarse

La constancia de situación fiscal es un documento que permitirá que hagas otros trámites, pues si tu situación no está al adía no podrás actualizar e.firma u otros asuntos que tengas pendientes.

Si no estás al día y se retrasan tus trámites podrías tener un retraso en los pagos de tus proveedores o clientes si eres un pequeño empresario o trabajador independiente.

Un aviso reciente es que durante abril este trámite dejará de solicitarse mediante SAT ID , la app del SAT, y solo se podrá hacer mediante el portal web o presencial.

La app mencionada únicamente será parte de los trámites de renovación de contraseña y firma electrónica o e.firma, por el incremento de solicitudes ante el incremento de declaraciones anuales durante abril.