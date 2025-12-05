Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, anunció el próximo lanzamiento de su dulcería.

A través de redes sociales, compartió un video donde comienza a colocar algunos contenedores para dulces en varias estanterías que están vacías.

La ex alcaldesa presentó el nuevo espacio para una de las 10 empresas que forman parte de Diamond Group, Sandra Cuevas Dulcería, con el acompañamiento de un ‘Mundo de caramelo’.

“¡Estoy muy feliz porque, después de 18 años, pronto volveré a tener uno de los negocios que más disfruto: #SandraCuevasDulcería!” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas presenta su primera dulcería, con Mundo de Caramelo

Sandra Cuevas, quien ya ha presentado varios de sus ‘emprendimientos’ que forman parte de Diamond Group, está por abrir su primera dulcería.

Esta empresa, Sandra Cuevas Dulcería, fue presentada con un video donde se le ve dentro de un lugar con varios estantes vacíos en color verde menta, en el que comienza a colocar algunos contenedores.

La presentación de su primera dulcería fue acompañada por la canción ‘Mundo de caramelo’, interpretada por Danna para la novela juvenil ‘Atrévete a soñar’, de 2009.

Siempre busco ser la mejor en el trabajo que me toque desempeñar, destacando con resultados y con una manera distinta de hacer las cosas. ¡Estoy muy feliz porque, después de 18 años, pronto volveré a tener uno de los negocios que más disfruto: #SandraCuevasDulcería! pic.twitter.com/fEpZiRomyg — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 5, 2025

De acuerdo con Sandra Cuevas, ahora regresará a uno de los negocios que más disfruta con esta nueva dulcería, después de 18 años.

Cabe recordar que Sandra Cuevas compartió que tuvo que vender dulces para pagar todos sus estudios, incluidos algunos viajes al extranjeros organizados por la Universidad del Valle de México (UVM), donde se graduó en Derecho.