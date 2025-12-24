A unos días de terminar el año, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló en sus redes sociales cuál será el futuro de su Multriempresa Diamond Group para el 2026 y 2027.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Sandra Cuevas dijo sentirse satisfecha porque ya son una realidad dos de sus proyectos empresariales:

Sandra Cuevas Galería de Arte, disponible en la alcaldía Miguel Hidalgo

Sandra Cuevas Entertainment, que ya produce obras teatrales

Estos proyectos, señaló, constituyen un paso importante para la consolidación de sus 11 marcas que conformarán a Diamond Group para el año 2027.

Sandra Cuevas presume que “alejó personas” para consolidar su empresa Diamond Group

Sobre la consolidación de Diamond Group, la política y empresaria Sandra Cuevas presumió que su proyecto empresarial avanzó con cambios hechos en su estructura, incluyendo modificaciones en su equipo de trabajo.

Descubren quiénes están detrás de Diamond Group, la empresa de Sandra Cuevas (Especial)

“He alejado de este proyecto a personas que no debían estar en la mesa” señaló Sandra Cuevas, añadiendo que la empresa ha comenzado a fluir de “manera positiva”.

En medio de las investigaciones de la UIF por lavado de dinero, resaltó que Diamond Group empezó este 2025 con la puesta en marcha de proyectos importantes como:

Sandra Cuevas Dulcería

Sandra Cuevas Tequila

Sandra Cuevas Restaurante

Aunque Sandra Cuevas reconoció que las tres marcas no pudieron concretarse este año, dijo que en el 2026 podrían quedar asentados.