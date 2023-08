Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, confesó que logró pagar sus estudios en el extranjero con lo que obtenía de la venta de dulces.

En entrevista para Sabina Berman en el programa Largo Aliento, Sandra Cuevas compartió que ella “no era rica” pero pudo pagar sus estudios gracias a su esfuerzo.

Esto tras recordar sus dichos luego de que se desarrollara un operativo en las instalaciones de la alcaldía por parte de la Auditoría Superior de la Federación en enero pasado.

Sandra Cuevas afirmó que ella, a comparación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene doctorados y maestrías en el extranjero.

De acuerdo con Sandra Cuevas, cuando estudiaba su licenciatura en Comercio Internacional y en Derecho en la Universidad del Valle de México (UVM) tuvo que vender dulces para pagar sus viajes al extranjero.

Cuevas aseguró que ella “no era rica”, pero la universidad organizaba viajes de prácticas cada año.

Por ello, comenzó a vender dulces y con el dinero que juntaba entre diciembre y enero del mismo año, pagaba sus viajes de práctica.

“Cada año íbamos a hacer prácticas internacionales. No es que yo fuera rica y me pudiera ir de viaje constantemente. Entonces yo trabajaba todo diciembre y enero vendiendo dulces y me iba muy bien”

Sandra Cuevas